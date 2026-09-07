Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagnachmittag freundlich

Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 14,98 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'835 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,05 GBP. Bei 14,90 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 1'506'664 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 GBP) erklomm das Papier am 07.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,79 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 47,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,142 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,100 GBP aus.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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