Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Montagmittag an Boden

Um 12:28 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 14,93 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'849 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 15,05 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,90 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 760'885 Rolls-Royce-Aktien.

Bei 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,15 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,19 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,77 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,142 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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