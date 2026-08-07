Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Freitagvormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 15,36 GBP nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'886 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,37 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,27 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 365'830 Rolls-Royce-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 15,85 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 3,10 Prozent niedriger. Bei 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 33,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,139 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,100 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,425 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus

Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus

Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen