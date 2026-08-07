Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.08.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Freitagvormittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Um 09:28 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 15,36 GBP nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'886 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,37 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,27 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 365'830 Rolls-Royce-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 15,85 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 3,10 Prozent niedriger. Bei 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 33,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,139 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,100 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,425 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus
Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus
Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
07.08.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce schiebt sich am Mittag vor (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Freitagvormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse London: FTSE 100 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.26
|STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.ch)