Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 15,31 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'910 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,26 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,27 GBP. Zuletzt wurden via London 2'505'405 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,139 GBP ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,425 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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