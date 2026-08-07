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07.08.2026 12:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce schiebt sich am Mittag vor

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 15,45 GBP nach oben.

Rolls-Royce
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Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 15,45 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'931 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 15,50 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,27 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 1'120'911 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 GBP) erklomm das Papier am 06.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 2,61 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,19 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 51,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,139 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,425 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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