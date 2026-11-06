Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag im Minusbereich

Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 12,20 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'612 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 12,16 GBP. Bei 12,26 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 521'338 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 16,45 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,146 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,100 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,443 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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