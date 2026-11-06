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06.11.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Zuletzt sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 12,50 GBP zu.
Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 12,50 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'623 Punkten steht. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,56 GBP an. Bei 12,26 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 5'193'702 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 22,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,146 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,100 GBP je Wertpapier.
Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,443 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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