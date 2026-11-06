Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Rolls-Royce-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 12,36 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'541 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 12,16 GBP. Mit einem Wert von 12,26 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2'224'461 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 21,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,146 GBP belaufen.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,443 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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