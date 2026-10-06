Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr rutschte die Rolls-Royce-Aktie in der London-Sitzung um 1,7 Prozent auf 14,52 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'516 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,46 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 14,86 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 4'174'120 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Bei einem Wert von 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,142 GBP aus.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,436 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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