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06.10.2026 12:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 14,63 GBP.

Rolls-Royce
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Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 14,63 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'571 Punkten steht. In der Spitze fiel die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,61 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 14,86 GBP. Zuletzt wurden via London 1'650'690 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,85 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 7,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,142 GBP aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,436 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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