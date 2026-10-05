Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 14,85 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'487 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 14,86 GBP. Bei 14,75 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 153'679 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 6,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 31,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,436 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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