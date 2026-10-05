Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.10.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 14,85 GBP.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 14,85 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'487 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 14,86 GBP. Bei 14,75 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 153'679 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 6,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 31,40 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,436 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus
Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus
Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zieht am Freitagnachmittag an (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn leicht aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer stabilen Eröffnung. An den Börsen in Asien geht es am Montag in unterschiedliche Richtungen.