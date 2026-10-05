Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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05.10.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 14,85 GBP zu.
Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 14,85 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'503 Punkten steht. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,92 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 14,75 GBP. Bisher wurden via London 1'886'573 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Gewinne von 6,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 31,36 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,142 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,100 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,436 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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