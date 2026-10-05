Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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05.10.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag stabil
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Mit einem Kurs von 14,76 GBP zeigte sich die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Rolls-Royce-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 14,76 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'480 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,89 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,72 GBP. Bei 14,75 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 822'657 Rolls-Royce-Aktien.
Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 15,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 7,38 Prozent zulegen. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 30,97 Prozent wieder erreichen.
Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.
Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,436 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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