Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag stabil

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Rolls-Royce-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 14,76 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'480 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,89 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,72 GBP. Bei 14,75 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 822'657 Rolls-Royce-Aktien.

Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 15,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 7,38 Prozent zulegen. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 30,97 Prozent wieder erreichen.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,436 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus

Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus

Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen