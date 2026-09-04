Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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04.09.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Kursplus
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 14,84 GBP.
Um 09:28 Uhr sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 14,84 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'812 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,85 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,78 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 137'756 Rolls-Royce-Aktien.
Bei 15,85 GBP markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 6,38 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,19 GBP. Dieser Wert wurde am 26.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,100 GBP je Wertpapier.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,434 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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