Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagmittag fester

Das Papier von Rolls-Royce legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 14,86 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'830 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,94 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,78 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 767'083 Rolls-Royce-Aktien.

Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 6,67 Prozent zulegen. Bei 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,142 GBP aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,434 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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