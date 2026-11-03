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03.11.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Rolls-Royce
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 12,55 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 12,55 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'726 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 12,45 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,57 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 324'002 Stück gehandelt.
Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 26,35 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2025 Kursverluste bis auf 10,19 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,78 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,146 GBP.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,443 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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