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03.11.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagmittag tiefer
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 12,59 GBP ab.
Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 12,59 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'702 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Rolls-Royce-Aktie bei 12,45 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,57 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1'411'000 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 20,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 19,05 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,146 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,100 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,443 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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