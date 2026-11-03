Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagmittag tiefer

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 12,59 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'702 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Rolls-Royce-Aktie bei 12,45 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,57 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1'411'000 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 20,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 19,05 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,146 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,100 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,443 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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