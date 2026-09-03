Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gibt am Vormittag nach

Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 14,67 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'760 Punkten notiert. Die Rolls-Royce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,54 GBP ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,62 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 263'841 Stück.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Mit einem Kursverlust von 30,54 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,100 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,142 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,434 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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