Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce steigt am Donnerstagnachmittag

Um 16:28 Uhr sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 14,71 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'832 Punkten steht. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,85 GBP zu. Bei 14,62 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 2'093'389 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 7,78 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2025 Kursverluste bis auf 10,19 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 30,72 Prozent sinken.

Nach 0,100 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,142 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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