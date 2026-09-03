Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gibt am Donnerstagmittag nach

Um 12:28 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 14,66 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'763 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,54 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,62 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 916'243 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,85 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 8,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 43,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,142 GBP ausgeschüttet werden.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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