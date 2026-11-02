Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag gesucht

Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 12,83 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'754 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,83 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,35 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2'760'014 Rolls-Royce-Aktien.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 23,55 Prozent Luft nach oben. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,146 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 25.02.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,443 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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