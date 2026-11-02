|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag gesucht
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 3,5 Prozent auf 12,83 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 12,83 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'754 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,83 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,35 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2'760'014 Rolls-Royce-Aktien.
Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 23,55 Prozent Luft nach oben. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,146 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 25.02.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,443 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus
Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus
Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
16:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
15:58
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce schiebt sich am Montagmittag vor (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce fällt am Vormittag (finanzen.ch)
|
30.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.