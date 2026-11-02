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02.11.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce schiebt sich am Montagmittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 12,51 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'736 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 12,59 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,35 GBP. Zuletzt wurden via London 1'435'794 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 15,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,67 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,57 Prozent.
Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,146 GBP ausgeschüttet werden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,443 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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