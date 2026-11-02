Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce schiebt sich am Montagmittag vor

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 12,51 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'736 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 12,59 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,35 GBP. Zuletzt wurden via London 1'435'794 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 15,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,67 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,57 Prozent.

Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,146 GBP ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,443 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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