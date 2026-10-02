Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zieht am Freitagnachmittag an

Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 14,84 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'487 Punkten tendiert. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,00 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,87 GBP. Zuletzt wurden via London 3'371'976 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Bei 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 6,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 45,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,142 GBP belaufen.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,436 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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