Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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02.10.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag in Grün
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 14,75 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 14,75 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'432 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 14,99 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 14,87 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'565'373 Rolls-Royce-Aktien.
Bei einem Wert von 15,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 7,44 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2025). Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 30,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,100 GBP je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,436 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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