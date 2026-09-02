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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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02.09.2026 09:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag fester

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag fester

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 14,61 GBP zu.

Rolls-Royce
16.20 CHF -0.30%
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Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 14,61 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'775 Punkten liegt. In der Spitze legte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,67 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,59 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 371'379 Aktien.

Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 15,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,47 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2025 Kursverluste bis auf 10,19 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 30,27 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,434 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Short 15’770.47 8.90 STBNIU
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Long 13’712.14 19.64 SCB0YU
Long 13’415.74 13.99 SVBOKU
Long 12’857.59 8.90 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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