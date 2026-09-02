Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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02.09.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 14,66 GBP.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 14,66 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'762 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,74 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 14,59 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'407'373 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Mit einem Zuwachs von 8,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 10,19 GBP fiel das Papier am 26.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 30,49 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,142 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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