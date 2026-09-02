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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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02.09.2026 12:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag Verlust reich

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 14,52 GBP nach.

Rolls-Royce
16.20 CHF -0.30%
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Um 12:28 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 14,52 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'728 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 14,51 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,59 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 1'312'129 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 GBP) erklomm das Papier am 07.08.2026. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 9,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 42,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2025 mit 0,100 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,142 GBP je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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