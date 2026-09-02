Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.09.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 14,52 GBP nach.
Um 12:28 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 14,52 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'728 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 14,51 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,59 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 1'312'129 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 GBP) erklomm das Papier am 07.08.2026. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 9,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 42,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2025 mit 0,100 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,142 GBP je Aktie ausschütten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus
Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus
Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
12:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|LSE-Handel FTSE 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)