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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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01.09.2026 09:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 14,84 GBP abwärts.

Rolls-Royce
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Um 09:28 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 14,84 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'777 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Rolls-Royce-Aktie bei 14,80 GBP. Mit einem Wert von 14,94 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 1'958'471 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 6,83 Prozent zulegen. Am 26.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 45,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,434 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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