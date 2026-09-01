Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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01.09.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 14,68 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 4,1 Prozent auf 14,68 GBP nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'796 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,57 GBP. Bei 14,94 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 10'703'976 Rolls-Royce-Aktien.
Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 7,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,19 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 30,60 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP.
Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,434 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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