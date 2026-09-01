Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce wird am Dienstagmittag ausgebremst

Die Rolls-Royce-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 14,72 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'721 Punkten liegt. Die Rolls-Royce-Aktie sank bis auf 14,57 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 14,94 GBP. Zuletzt wechselten via London 7'923'791 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 7,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Abschläge von 30,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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