Rolls-Royce-Aktie in Grün: BMW-Tochter Rolls-Royce bekommt neuen Chef

Christopher Brownridge übernimmt die Spitzenposition bei der BMW -Tochter ab dem 1. Dezember, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Amtsinhaber Torsten Müller-Ötvös geht in Ruhestand. Er hatte seit 2010 an der Spitze von Rolls-Royce gestanden. Brownridge leitete zuletzt die Vertriebsgesellschaft für Grossbritannien und Irland. Auch BMW Motorrad bekommt einen neuen Chef: Markus Flasch übernimmt den Bereich zum 1. November. Sein Vorgänger, Markus Schramm, geht ebenfalls in Ruhestand.

Die Rolls-Royce-Aktie notiert an der Börse in London zeitweise 0,42 Prozent im Plus bei 2,12 GBP.

MÜNCHEN (awp international)