Rollins stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rollins hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.33 USD. Im letzten Jahr hatte Rollins einen Gewinn von 0.340 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.09 Milliarden USD – ein Plus von 6.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rollins 1.03 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch