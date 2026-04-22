Rollins Aktie 967248 / US7757111049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.04.2026 22:41:43
Rollins, Inc. Q1 Sales Increase
(RTTNews) - Rollins, Inc. (ROL) released a profit for first quarter of $107.83 million
The company's bottom line came in at $107.83 million, or $0.22 per share. This compares with $105.24 million, or $0.22 per share, last year.
Excluding items, Rollins, Inc. reported adjusted earnings of $113.22 million or $0.24 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.2% to $906.42 million from $822.50 million last year.
Rollins, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $107.83 Mln. vs. $105.24 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.22 last year. -Revenue: $906.42 Mln vs. $822.50 Mln last year.
Nachrichten zu Rollins IncShs
|
21.04.26
|Ausblick: Rollins stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.04.26
|S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rollins von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09.04.26