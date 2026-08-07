Rolex Rings präsentierte Quartalsergebnisse

Rolex Rings äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22.10 INR. Im Vorjahresviertel hatte Rolex Rings 1.80 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.04 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2.92 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch