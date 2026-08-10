Roland: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Roland präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 67.07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 78.78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roland in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26.06 Milliarden JPY im Vergleich zu 23.26 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch