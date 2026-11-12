Roland stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Roland hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 143.72 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Roland ein EPS von 58.03 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 25.97 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch