Roku verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Roku präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 138.57 ARS gegenüber 16.73 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2’252.78 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1’608.36 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch