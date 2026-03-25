Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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25.03.2026 02:41:04
Roku Expands Howdy Streaming Service To Prime Video In U.S.
(RTTNews) - Roku (ROKU) announced the launch of Howdy, its ad-free subscription video-on-demand (SVOD) streaming service, now available as a subscription on Prime Video in the U.S. for $2.99 per month. This marks the first time the service has expanded beyond the Roku platform.
Howdy currently features popular titles such as A Haunting in Venice, Sleepless in Seattle, and Ice Age, along with a wide selection of rom-coms, medical dramas, '90s comedies, feel-good classics, and more.
Through this expansion, Prime Video customers can access Howdy's growing library of thousands of films and television series, offering over 10,000 hours of entertainment. Content partners include Disney Entertainment, FilmRise, Lionsgate, Sony Pictures, and Warner Bros. Discovery, alongside select Roku Originals.
Howdy now joins Prime Video's extensive lineup of more than 100 subscription options available to U.S. customers.
ROKU Tuesday's regular trading at $95.59, down $2.22 or 2.27%. In overnight trading, the stock rebounded slightly to $96.85, gaining $1.26 or 1.32%.
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Analysen zu Roku Inc.
US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.
Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht
Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.
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