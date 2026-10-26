Roko (publ) Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Roko (publ) Registered B hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15.45 SEK gegenüber 9.98 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.18 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43.61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Roko (publ) Registered B einen Umsatz von 1.52 Milliarden SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch