Rokko Butter öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rokko Butter hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 22.40 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 16.00 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.71 Milliarden JPY – ein Plus von 30.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rokko Butter 10.47 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch