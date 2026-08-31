Rojo Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rojo Resources hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.010 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.050 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5.48 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Rojo Resources einen Umsatz von 3.06 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch