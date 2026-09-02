Rojo Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rojo Resources liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rojo Resources die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19.18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch