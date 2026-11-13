Rohto Pharmaceutical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rohto Pharmaceutical hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25.94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26.03 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 87.38 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82.29 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch