Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’781 0.1%  SPI 19’476 0.1%  Dow 51’565 0.1%  DAX 25’088 0.3%  Euro 0.9236 0.1%  EStoxx50 6’326 0.0%  Gold 4’164 -1.1%  Bitcoin 50’262 -0.7%  Dollar 0.8058 0.1%  Öl 79.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335SpaceX156888148Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gold fällt statt zu steigen: Irankrieg entlarvt alten Börsenmythos
Zehnder-Aktie tiefer: Divisionaler Aufbau eingeführt und Straffunf der Konzernleitung
Haute Capital Partners-Aktie stabil: Finma nimmt Hauptsponsor des FC Biel unter die Lupe
Ascom-Aktie verliert: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen
Rheinmetall-Aktie zieht kräftig an: Vorstands-Chef ist für Verbot von KI-Waffeneinsatz
Suche...
19.06.2026 11:22:39

Rohstahlproduktion steigt auch im Mai - Auslastung nicht auskömmlich

DOW JONES--Die Rohstahlerzeugung in Deutschland ist auch im Mai gestiegen und damit den fünften Monat in Folge, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte. Der Lobbyverband erklärte, mit einem hochgerechneten Jahreswert von 37,7 Millionen Tonnen sei die Produktion aber noch nicht bei der Marke von 40 Millionen angekommen, die eine auskömmliche Kapazitätsauslastung der Stahlunternehmen anzeige. Insofern bestehe noch immer kein Anlass zur Entwarnung

Im Mai wurden 3,2 Millionen Tonnen Rohstohl erzeugt, rund 7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Von Januar bis Mai ergab sich ein Plus von fast 9 Prozent.

Gemischt fällt das Bild bei den Produktionsverfahren aus. Auf der Hochofen-Konverter-Route (Oxygenstahl) stieg die Erzeugung im Mai um 15 Prozent, bei der Elektrostahlerzeugung auf Basis von Schrott und Strom ging sie fast 8 Prozent zurück. Hier war die Produktion im Mai 2025 vergleichsweise hoch ausgefallen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 05:22 ET (09:22 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:12 SMI-Gewinnserie gerissen
09:02 Next Stop: Space Economy
08:57 Marktüberblick: Infineon und Siemens Energy gesucht
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Kurse drehen wieder nach unten
18.06.26 Julius Bär: 15.01% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (52.5%) auf Galderma Group AG, Logitech International SA, Swiss Life Holding AG
16.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Novartis, Swiss Re, Swisscom, UBS
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’298.30 19.81 SWOBGU
Short 14’588.68 13.90 SB1BKU
Short 15’143.92 8.94 SK3BLU
SMI-Kurs: 13’780.86 19.06.2026 11:17:31
Long 13’157.50 19.95 SPBO2U
Long 12’848.26 13.63 SXEBDU
Long 12’305.97 8.94 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig
Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag stark gefragt
Volkswagen-Aktie mit Verlusten: VW-Chef bekräftigt Sparkurs - Aufsichtsrätin tritt ab
Michael Burry kritisch gegenüber SpaceX-Aktie - eine Wette gegen Elon Musk kommt dennoch nicht in Frage
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor einem Jahr verloren
Gold fällt statt zu steigen: Irankrieg entlarvt alten Börsenmythos
FreeCast-Aktie schiesst zweistellig hoch: Kooperation mit SpaceX' Starlink treibt den Kurs an
Micron-Aktie erreicht die 1'000-Dollar-Marke - Diese alternativen Chip-Titel könnten für Anleger interessant sein
Siemens Energy-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
Roche-Aktie tiefer: Zulassungsantrag für Lunsumio-Polivy-Kombination - Generika-Konkurrenz für Grippemittel Xofluza in den USA

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.