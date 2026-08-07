Rohm vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rohm hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.15 USD, nach 0.050 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 851.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 803.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch