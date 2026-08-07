Rohm: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rohm hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23.33 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7.69 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 135.74 Milliarden JPY – ein Plus von 16.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rohm 116.21 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch