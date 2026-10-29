Rogers legte Quartalsergebnis vor

Rogers hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.26 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.480 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 236.1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch