Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 -0.4%  SPI 17’047 -0.2%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’124 -0.6%  Euro 0.9284 0.4%  EStoxx50 5’706 0.0%  Gold 3’949 0.2%  Bitcoin 88’936 -0.7%  Dollar 0.8005 0.9%  Öl 64.9 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Microsoft-Aktie dennoch tiefer: Microsoft steigert Umsatz und Gewinn
Alphabet-Aktie legt zu: Google-Mutter hat in Q3 mehr verdient
Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
Suche...

Rogers Aktie 967121 / US7751331015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 21:24:41

Rogers Corp Q3 Income Retreats

Rogers
73.00 EUR -0.68%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Rogers Corp (ROG) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $8.6 million, or $0.48 per share. This compares with $10.7 million, or $0.58 per share, last year.

Excluding items, Rogers Corp reported adjusted earnings of $0.90 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.7% to $216.0 million from $210.3 million last year.

Rogers Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.6 Mln. vs. $10.7 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.58 last year. -Revenue: $216.0 Mln vs. $210.3 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.40 - $0.80 Next quarter revenue guidance: $190 - $205 Mln