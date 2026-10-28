Rogers Corp Announces Advance In Q3 Income

(RTTNews) - Rogers Corp (ROG) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $22.6 million, or $1.26 per share. This compares with $8.6 million, or $0.48 per share, last year.

Excluding items, Rogers Corp reported adjusted earnings of $1.39 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.3% to $236.1 million from $216.0 million last year.

Rogers Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $22.6 Mln. vs. $8.6 Mln. last year. -EPS: $1.26 vs. $0.48 last year. -Revenue: $236.1 Mln vs. $216.0 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.90 To $ 1.10 Next quarter revenue guidance: $ 215 M To $ 225 M