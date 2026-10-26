Rogers Communications stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rogers Communications äusserte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.89 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10.66 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Rogers Communications mit einem Umsatz von insgesamt 5.44 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 1.78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch